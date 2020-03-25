«الالتزام سيد الحظر».. السكندريون يغلقون المحال والشوارع خالية من المارة

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

محلات _أرشيفية

«الالتزام سيد الحظر» .. مبدأ طبقه السكندريون في العديد من المناطق وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة المصرية كأحد الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التزم السكندريون بالقرار وبدت شوارع المدينة الساحلية خالية من المارة والمواطنين باستثناء العائدين من عملهم مع بدء تطبيق حظر التجوال. بينما طافت سيارات بمكبرات للصوت تدعو المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجوال وعدم خرق التعليمات حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.

وأغلقت المحال التجارية ذات النشاط المتعدد أو الأنشطة المختلفة جميع المحال التجارية مع حلول الساعة الخامسة وحرص العاملون بها على سرعة العودة إلى منازلهم ما سبب زحامًا مروريًا بسبب رغبة المواطنين في اللحاق بوسائل النقل قبل تنفيذ القرار مع حلول السابعة مساءً.كما شهدت محال الأغذية والمشروبات زحامًا كبيرًا