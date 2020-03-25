«الالتزام سيد الحظر».. السكندريون يغلقون المحال والشوارع خالية من المارة
تحرير:محمد مجلي
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
محلات _أرشيفية
«الالتزام سيد الحظر» .. مبدأ طبقه السكندريون في العديد من المناطق وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة المصرية كأحد الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التزم السكندريون بالقرار وبدت شوارع المدينة الساحلية خالية من المارة والمواطنين باستثناء العائدين من عملهم مع بدء تطبيق حظر التجوال.
بينما طافت سيارات بمكبرات للصوت تدعو المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجوال وعدم خرق التعليمات حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأغلقت المحال التجارية ذات النشاط المتعدد أو الأنشطة المختلفة جميع المحال التجارية مع حلول الساعة الخامسة وحرص العاملون بها على سرعة العودة إلى منازلهم ما سبب زحامًا مروريًا بسبب رغبة المواطنين في اللحاق بوسائل النقل قبل تنفيذ القرار مع حلول السابعة مساءً.كما شهدت محال الأغذية والمشروبات زحامًا كبيرًا
وأغلقت المحال التجارية ذات النشاط المتعدد أو الأنشطة المختلفة جميع المحال التجارية مع حلول الساعة الخامسة وحرص العاملون بها على سرعة العودة إلى منازلهم ما سبب زحامًا مروريًا بسبب رغبة المواطنين في اللحاق بوسائل النقل قبل تنفيذ القرار مع حلول السابعة مساءً.
كما شهدت محال الأغذية والمشروبات زحامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التسوق وشراء المنتجات التي تكفي احتياجاتهم قبل العودة إلى منازلهم.
وطافت سيارات تحمل ميكروفونات ومكبرات الصوت لمطالبة المواطنين وتذكيرهم بموعد حظر التجوال وعدم مخالفته، حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، إذ نص القرار تغريم المخالف 4000 جنيه والحبس.
ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسؤولي الأحياء بسرعة الانتشار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لمتابعة مدى تنفيذ قرار حظر التجوال المفروض.