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«الالتزام سيد الحظر».. السكندريون يغلقون المحال والشوارع خالية من المارة

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
محلات _أرشيفية
محلات _أرشيفية
«الالتزام سيد الحظر» .. مبدأ طبقه السكندريون في العديد من المناطق وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة المصرية كأحد الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التزم السكندريون بالقرار وبدت شوارع المدينة الساحلية خالية من المارة والمواطنين باستثناء العائدين من عملهم مع بدء تطبيق حظر التجوال. بينما طافت سيارات بمكبرات للصوت تدعو المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجوال وعدم خرق التعليمات حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأغلقت المحال التجارية ذات النشاط المتعدد أو الأنشطة المختلفة جميع المحال التجارية مع حلول الساعة الخامسة وحرص العاملون بها على سرعة العودة إلى منازلهم ما سبب زحامًا مروريًا بسبب رغبة المواطنين في اللحاق بوسائل النقل قبل تنفيذ القرار مع حلول السابعة مساءً.كما شهدت محال الأغذية والمشروبات زحامًا كبيرًا
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اللواء-محمد-الشريف (2)

بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: الحظر تم بنسبة 100%.. وانتشار أمني مكثف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا بنسبة تصل إلى 100% في اليوم الأول، مشيدًا بـ«وعي ورقي» الشعب السكندري، لافتًا إلى أنه على قدر المسؤولية، موضحا أنه تابع مدى الالتزام بالأحياء المختلفة وتبين هناك التزامًا كبيرًا. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المكبرة التي قام بها، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ456 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
السيسي (5)

السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
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اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بـ115 مليون جنيه.. تطوير منطقة نادي الصيد في الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، والتي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، على مساحة 51 فدانًا، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر. يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى 234 شنيشة القديمة.
طقس-معتدل

اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
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