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انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
الإسماعيلية_أرشيفية
الإسماعيلية_أرشيفية
شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ القرار. وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.

كما شهدت المحافظة إغلاق للمحلات والمولات التجارية ولم يتبقى سواء محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات.

وكثفت مباحث قسم شرطة ثان بتواجدها في منطقة مجمع المحاكم، إذ قام اللواء طاهر سليم مامور قسم شرطة ثان بمتابعة حالة الشارع والإشراف على تنفيذ القرار.

اللواء-محمد-الشريف (2)

بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: الحظر تم بنسبة 100%.. وانتشار أمني مكثف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا بنسبة تصل إلى 100% في اليوم الأول، مشيدًا بـ«وعي ورقي» الشعب السكندري، لافتًا إلى أنه على قدر المسؤولية، موضحا أنه تابع مدى الالتزام بالأحياء المختلفة وتبين هناك التزامًا كبيرًا. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المكبرة التي قام بها، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ456 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
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«الالتزام سيد الحظر».. السكندريون يغلقون المحال والشوارع خالية من المارة

«الالتزام سيد الحظر» .. مبدأ طبقه السكندريون في العديد من المناطق وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة المصرية كأحد الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التزم السكندريون بالقرار وبدت شوارع المدينة الساحلية خالية من المارة والمواطنين باستثناء العائدين من عملهم مع بدء تطبيق حظر التجوال. بينما طافت سيارات بمكبرات للصوت تدعو المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجوال وعدم خرق التعليمات حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.
البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
مترو الأنفاق

قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
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