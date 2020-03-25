انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ القرار. وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.