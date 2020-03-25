انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر
تحرير:محمد مصباح
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
الإسماعيلية_أرشيفية
شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ
القرار.
وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.
كما شهدت المحافظة إغلاق للمحلات والمولات التجارية ولم يتبقى سواء محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات.
وكثفت مباحث قسم شرطة ثان بتواجدها في منطقة مجمع المحاكم، إذ قام اللواء طاهر سليم مامور قسم شرطة ثان بمتابعة حالة الشارع والإشراف على تنفيذ القرار.