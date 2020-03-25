ريلمي C3 يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في مصر.. وهاتف 6I في الطريق

بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ريلمي realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، هاتف «ريلمي سي3» realme C3، ضمن عروض الفلاش سيل، تستعد ريلمي الآن لإطلاق دُفعة أخرى من الهاتف في السوق المصري.
ونفدت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم (Souq)، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور، الذي أشار إلى أن “أداء الألعاب على هاتف realme C3 رائع”، وأنه “أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!”
ومن المتوقع أن تطرح ريلمي realme هاتفها C3 لأول عملية بيع في السوق يوم 26 مارس الجاري، بينما يبدأ طرح هاتف “ريلمي 6آي” realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020، كما سيتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل المقبل.
مواصفات هاتف ريلمي
ومن المتوقع أن تطرح ريلمي realme هاتفها C3 لأول عملية بيع في السوق يوم 26 مارس الجاري، بينما يبدأ طرح هاتف “ريلمي 6آي” realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020، كما سيتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل المقبل.
مواصفات هاتف ريلمي Realme C3
يصدر هاتف realme C3 بكاميرا فريدة ومميزة، وتشمل الكاميرات؛ كاميرا خلفية ثلاثية AI تُقدم تجربة بصرية رائعة عن التقاط الصور، بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة ماكرو الفائقة بحجم 4 سم، مع كاميرا أمامية مميزة تمكنك من الحصول على تجارب صور سيلفي رائعة.
ويأتي الهاتف أيضًا بشاشة عالية الدقة كاملة بحجم 6.5 بوصة مع ميني دروب، ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تصل إلى 89.8%.
والأكثر أهمية أن هاتف “ريلمي سي3” realme C3 هو أول هاتف يأتي بمعالج ميدياتك هليو MTK MediaTek Helio G70 في العالم، ووفقًا لما قاله مُستخدمو ريلمي realme، فإنهم يعتبرون هاتف realme C3 جاهزا ليصبح ملكًا للهواتف الذكية للفئة الاقتصادية.
في انتظار هاتف ريلمي Realme 6i
في الوقت نفسه، يُعتبر هاتف realme 6i تحديثا وترقية لـrealme 5، فمميزات الهاتفين مُتشابهة، خاصة في ميزات الكاميرا الرباعية التي تحسنت من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.
ويصدر هاتف ريلمي 6آي (Realme 6i) بكاميرا AI رباعية مع عدسة بزاوية عريضة للغاية 119 درجة، مدعومًا بعمر بطارية طويل الأمد بسعة ضخمة 5,000 مللي أمبير ساعة، وشاحن 18 واط، والذي يأتي أكبر من الذي تم إطلاقه سابقًا في realme 5 بسعة 10 واط.
نجاح كبير لهواتف ريلمي في السوق المصري
ومنذ انطلاق هواتف ريلمي Realme رسميًّا في مصر، في يناير 2019، وفي فترة لم تتعد 15 شهرًا على الأكثر حتى الآن، نجحت العلامة التجارية الصينية في تثبيت أقدامها أمام منافسين أقوياء، يستحوذون على نسبة كبيرة من مبيعات الهواتف الذكية في مصر، مثل سامسونج وأوبو وهواوي.
ونجحت ريلمي Realme حتى الآن في احتلال المرتبة الخامسة من بين الشركات الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في مصر، وتسعى الشركة للقفز إلى المركز الثالث، ما يعني احتلالها مكانة هواوي Huawei في السوق المصري.