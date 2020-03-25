ريلمي C3 يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في مصر.. وهاتف 6I في الطريق

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

هواتف ريلمي

بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ريلمي realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، هاتف «ريلمي سي3» realme C3، ضمن عروض الفلاش سيل، تستعد ريلمي الآن لإطلاق دُفعة أخرى من الهاتف في السوق المصري. ونفدت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم (Souq)، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور، الذي أشار إلى أن “أداء الألعاب على هاتف realme C3 رائع”، وأنه “أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!”

ومن المتوقع أن تطرح ريلمي realme هاتفها C3 لأول عملية بيع في السوق يوم 26 مارس الجاري، بينما يبدأ طرح هاتف “ريلمي 6آي” realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020، كما سيتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل المقبل. مواصفات هاتف ريلمي