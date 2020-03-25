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ريلمي C3 يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في مصر.. وهاتف 6I في الطريق

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
هواتف ريلمي
هواتف ريلمي
بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ريلمي realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، هاتف «ريلمي سي3» realme C3، ضمن عروض الفلاش سيل، تستعد ريلمي الآن لإطلاق دُفعة أخرى من الهاتف في السوق المصري. ونفدت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم (Souq)، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور، الذي أشار إلى أن “أداء الألعاب على هاتف realme C3 رائع”، وأنه “أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!”
ومن المتوقع أن تطرح ريلمي realme هاتفها C3 لأول عملية بيع في السوق يوم 26 مارس الجاري، بينما يبدأ طرح هاتف “ريلمي 6آي” realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020، كما سيتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل المقبل. مواصفات هاتف ريلمي
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3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.
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تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة

دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية. وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.
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ماذا قدمت جوجل لدعم التعليم عن بعد في أزمة كورونا؟

في الوقت الحالي، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم. ويواجه المعلّمون، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد. وقد وفّرنا إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر حتى 1 (يوليو) 2020.
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جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
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