الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

تحرير:وكالات ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.

وأشار جيبريسوس إلى أن هذا الفيروس «خطير جدا»، موضحا أنه لقد أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص، وفقا لمعطيات المنظمة.وأضاف جيبريسوس: «طلبات الالتزام بالمنازل الموجهة إلى الناس والإجراءات لوقف تنقلاتهم تعطي وقتا للتخفيف من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية، لكن هذه الخطوات بنفسها لن تؤدي إلى إنهاء الجائحة».وشدد