فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م
فايلر
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي".
وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.
وتحدث فايلر عن قراره بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو الذي انتقده علانية في الإعلام، قائلًا: "لا أنظر هنا إلى تاريخ اللاعب أو قيمته المالية، لكن أهتم فقط بمردوده وما يقدمه للفريق".وأضاف "العمل مع الأهلي يصيبني بالإرهاق، تتعامل مع 30 لاعبًا كلهم من قارة أفريقيا، يجب عليك أن تتعامل بحذر وحساسية، الضغوط
وتحدث فايلر عن قراره بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو الذي انتقده علانية في الإعلام، قائلًا: "لا أنظر هنا إلى تاريخ اللاعب أو قيمته المالية، لكن أهتم فقط بمردوده وما يقدمه للفريق".
وأضاف "العمل مع الأهلي يصيبني بالإرهاق، تتعامل مع 30 لاعبًا كلهم من قارة أفريقيا، يجب عليك أن تتعامل بحذر وحساسية، الضغوط تتزايد من أجل استخراج أفضل ما لديهم".
وأكد أن الهزائم غير مقبولة مع الأهلي واستثنائية، خاصة أن الفريق لديه جماهيرية كبيرة للغاية.
وتولى فايلر تدريب الاهلي مطلع الموسم الجاري وقاد الفريق لتصدر ترتيب مسابقة الدوري المصري والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل ان يتوقف النشاط الرياضي في العالم للحد من تفشي فيروس كورونا