فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

فايلر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي". وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.

وتحدث فايلر عن قراره بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو الذي انتقده علانية في الإعلام، قائلًا: "لا أنظر هنا إلى تاريخ اللاعب أو قيمته المالية، لكن أهتم فقط بمردوده وما يقدمه للفريق".وأضاف "العمل مع الأهلي يصيبني بالإرهاق، تتعامل مع 30 لاعبًا كلهم من قارة أفريقيا، يجب عليك أن تتعامل بحذر وحساسية، الضغوط