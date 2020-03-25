رياضة

فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م
فايلر
فايلر
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي". وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.
وتحدث فايلر عن قراره بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو الذي انتقده علانية في الإعلام، قائلًا: "لا أنظر هنا إلى تاريخ اللاعب أو قيمته المالية، لكن أهتم فقط بمردوده وما يقدمه للفريق".وأضاف "العمل مع الأهلي يصيبني بالإرهاق، تتعامل مع 30 لاعبًا كلهم من قارة أفريقيا، يجب عليك أن تتعامل بحذر وحساسية، الضغوط
اقرأ المزيد
الدوري الإسباني (1)

رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".
أوليمبياد طوكيو

تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

تصدر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، عناوين أغلب وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، وحول هذا الأمر، عنونت صحيفة "يابان تايمز"، أقدم صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان: "رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021". وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "الأولمبياد المؤجل يستحق الانتظار"، في إشارة إلى التفاؤل والأمل في غد أفضل، لدى العديد من الرياضيين. وأشارت صحيفة "ستار" الكندية إلى الدورات الأولمبية، التي لم ، حيث تسببت الحرب العالمية الأولى والثانية في عدم إقامة 3 نسخ.
اسلام-جمال-ووليد-سليمان

خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد شوبير (8)

شوبير يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي وبادجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، حيث قال أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر، وتدخل حارس المرمى شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر المدير الفني للفريق وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".
كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
الاهلي- وصن -داونز (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
الاهلي- وصن -داونز (1)

الأهلي في مواجهة صن داونز تحت عنوان «الثأر والانتقام»

في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]