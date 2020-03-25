محافظ الإسكندرية: الحظر تم بنسبة 100%.. وانتشار أمني مكثف

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

اللواء محمد الشريف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا بنسبة تصل إلى 100% في اليوم الأول، مشيدًا بـ«وعي ورقي» الشعب السكندري، لافتًا إلى أنه على قدر المسؤولية، موضحا أنه تابع مدى الالتزام بالأحياء المختلفة وتبين هناك التزامًا كبيرًا. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المكبرة التي قام بها، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق.

وأكد المحافظ: أن تلك القرارات تأتي حرصا على مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا أنه تابع مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات التجارية».وشدد على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني