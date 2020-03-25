بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ م

اللواء محمود الشريف محاظ الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.

وقالت المهندسة سحر شعبان، إنه أثناء تواجد الحملة بمنطقة فلمنج تلاحظ وجود وتجمعات كبيرة للمواطنين مما يشكل خطورة على حياتهم، مشيرة إلى أنها قامت على الفور بإخراجهم وغلق الفرع، والتنبيه على القائمين بالمكان بعدم تكرار تكدس المواطنين مرة آخرى، وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين بما يمنع تجمع عددًا كبيرًا