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بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ م
اللواء محمود الشريف محاظ الإسكندرية
اللواء محمود الشريف محاظ الإسكندرية
أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
وقالت المهندسة سحر شعبان، إنه أثناء تواجد الحملة بمنطقة فلمنج تلاحظ وجود وتجمعات كبيرة للمواطنين مما يشكل خطورة على حياتهم، مشيرة إلى أنها قامت على الفور بإخراجهم وغلق الفرع، والتنبيه على القائمين بالمكان بعدم تكرار تكدس المواطنين مرة آخرى، وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين بما يمنع تجمع عددًا كبيرًا
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: الحظر تم بنسبة 100%.. وانتشار أمني مكثف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا بنسبة تصل إلى 100% في اليوم الأول، مشيدًا بـ«وعي ورقي» الشعب السكندري، لافتًا إلى أنه على قدر المسؤولية، موضحا أنه تابع مدى الالتزام بالأحياء المختلفة وتبين هناك التزامًا كبيرًا. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المكبرة التي قام بها، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق.
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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ456 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
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انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ القرار. وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين «خبيثة وحرام شرعا»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله.
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لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.
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إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إغلاق عددًا كبيرًا من مراكز الدروس الخصوصية، خلال حملات مكبرة، قائلا: إنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بإغلاق عدد 240 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.
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