للمرة الثانية.. أنجيلا ميركل تخضع لفحص «كورونا»

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

ميركل

خضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية. كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد. وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة 65 عاما، جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل. وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل: أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.

ويشارك وزير المالية أولاف شولز نائبًا عنها في جلسة البوندستاج المنعقدة اليوم، لمناقشة حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار) لتخفيف التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا. وتوقفت أنجيلا ميركل عن عادتها