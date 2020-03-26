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للمرة الثانية.. أنجيلا ميركل تخضع لفحص «كورونا»

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
ميركل
ميركل
خضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية. كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد. وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة 65 عاما، جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل. وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل: أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.
ويشارك وزير المالية أولاف شولز نائبًا عنها في جلسة البوندستاج المنعقدة اليوم، لمناقشة حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار)  لتخفيف التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا. وتوقفت أنجيلا ميركل عن عادتها
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الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.
القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
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غدًا.. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

قررت الحكومة الروسية، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد، اعتبارا من غدًا الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس. كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد. وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء : "العملية ستستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا: "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى.
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الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
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