للمرة الثانية.. أنجيلا ميركل تخضع لفحص «كورونا»
تحرير:وكالات
٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
ميركل
خضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية.
كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة 65 عاما، جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل.
وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل: أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.
ويشارك
وزير المالية أولاف شولز نائبًا عنها في جلسة البوندستاج المنعقدة اليوم، لمناقشة حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد
في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار
يورو (814 مليار دولار) لتخفيف التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا.
وتوقفت
أنجيلا ميركل عن عادتها
ويشارك
وزير المالية أولاف شولز نائبًا عنها في جلسة البوندستاج المنعقدة اليوم، لمناقشة حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد
في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار
يورو (814 مليار دولار) لتخفيف التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا.
وتوقفت
أنجيلا ميركل عن عادتها اليومية في التسوق
والخروج من المنزل، لحين انتهاء مدة العزل الصحي لها، واستكمال الفحوصات النهائية
للتأكد النهائي من سلامتها.
والتقت المستشارة الألمانية قبل ساعات من قرار عزلها برؤساء حكومات الولايات
الألمانية، للاتفاق على وسيلة لمنع المواطنين الألمان من الخروج والتزام تعليمات
الصحة العامة، خاصة بعد أن اختلف البعض حول آلية فرض الحظر، واعتبار البعض الآخر
هذا القرار من قبيل تقييد حرية الإنسان.