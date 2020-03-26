غدًا.. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

الطيران الروسي

قررت الحكومة الروسية، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد، اعتبارا من غدًا الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس. كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد. وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء : "العملية ستستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا: "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى.

وأضاف: أن الاختبارات تشمل أيضا القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية". كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19". وأعلن