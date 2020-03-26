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غدًا.. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
الطيران الروسي
الطيران الروسي
قررت الحكومة الروسية، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد، اعتبارا من غدًا الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس. كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد. وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء : "العملية ستستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا: "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى.
وأضاف: أن الاختبارات تشمل أيضا القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية". كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19". وأعلن
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الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.
القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
أنجيلا-ميركل

للمرة الثانية.. أنجيلا ميركل تخضع لفحص «كورونا»

خضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية. كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد. وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة 65 عاما، جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل. وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل: أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
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فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
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