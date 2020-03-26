جريمة

النيابة تُصرح بدفن 16 قتيلًا في حادث الطريق الإقليمي

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
انتقل فريق من النيابة العامة، لسماع أقوال 15 مصابا في حادث الطريق الدائري الإقليمي، لبيان إذ كانت حالتهم الصحية تسمح للإدلاء بأقوالهم، وناظرت النيابة جثث 16 ضحية، وصرحت بدفنهم بعد كشف الصحة الظاهري، دون التشريح . وصرحت النيابة العامة بتسلم الضحايا لزويهم لدفنهم، فيما أمرت بالتحفظ على السيارة النقل "التريلا" المتسببة في الحادث. كما أمرت بتكوين لجنة هندسية لفحصها، وبيان وجود خلل فني بالمركبة أدى للحادث رغمًا عن قائدها، أم أن سرعته الجنونية وتهوره وراء المسئولية عن هذا الحادث الأليم.
وتبين من تحقيقات النيابة الأولية، أن سائق سيارة نقل "مقطورة"، كان يقودها بسرعة جنونية ورعونة، على الطريق الدائري الإقليمي مساء أمس الاربعاء، مما تسبب فى إخلال عجلة القيادة بيده، واصطدام سيارته النقل بـ 17 سيارة أجرة منهم سيارات ميكروباص بها ركاب، مما تسبب فى مصرع 16 راكبًا وإصابة 15 مواطنًا في حادث
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عرض سائق «التريلا» في حادث «الإقليمي» على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق السيارة النقل "التريلا" المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإخضاعه لفحوص تعاطي المواد المخدرة، للتحقق من مدى وعيه خلال تسببه في الحادث الأليم الذي أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، إذ دهس السائق بمقطورته قرابة 17 سيارة كانت مصطفة أمام كمين أمني، متسببًا في تهشم السيارات على من فيها من ركاب، على الطريق الدائري الإقليمي، جنوب محافظة الجيزة، بمنطقة الصف جنوب حلوان.
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«بعد الحادث».. إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، على إتمام قوات المرور بالتعاون قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، رفع حطام الحادث المروري المروع الذي وقع مساء أمس، وشهد تصادم سيارة نقل "مقطورة" بقرابة 17 سيارة على الطريق الإقليمي، جنوب محافظة الجيزة، قرب بوابات حلوان، مما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، إذ أزاحت الأوناش المقطورة، فيما تم رفع حطام المركبات المنكوبة من عرض الطريق، وذلك لفتح حركة السير وتيسير المرور لمنع التكدس قبل موعد تطبيق حظر التجول.
حادث- تصادم- بور-سعيد (2)

«أول حادث بعد الحظر».. إصابة 3 أشخاص في أسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مول الجامعة، تقاطع يسري راغب في أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني بأسيوط. وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحادث وقع في أول ساعة بعد الحظر، لافتًا إلى أن الأسباب الأولية للحادث جاءت نتيجة السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه ولحاق أخر ساعة في الحظر. تم تحرير محضرًا بالوقعة، خطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 267 متهمًا بحيازة مخدرات

تشن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مستمرة بكافة مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وممارسي أعمال البلطجة، مع تقديم تقارير أمنية بكل حملة على مدار 24 ساعة، وخلال آخر تقرير ضبطت الاجهزة الأمنية 186 متهمًا بحوزتهم 212 قطعة سلاح ناري، كما حررت القوات 249 قضية مخدرات ضد 267 متهمًا، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 75 كيلو جرام من المواد المخدرة "متنوعة بين حشيش وبانجو وهروين وكميات من مخدر الآيس"، علاوة على 29 ألف قرص مخدر.
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حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (2)

«بعد الحادث».. إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، على إتمام قوات المرور بالتعاون قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، رفع حطام الحادث المروري المروع الذي وقع مساء أمس، وشهد تصادم سيارة نقل "مقطورة" بقرابة 17 سيارة على الطريق الإقليمي، جنوب محافظة الجيزة، قرب بوابات حلوان، مما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، إذ أزاحت الأوناش المقطورة، فيما تم رفع حطام المركبات المنكوبة من عرض الطريق، وذلك لفتح حركة السير وتيسير المرور لمنع التكدس قبل موعد تطبيق حظر التجول.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
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مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.
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