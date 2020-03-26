النيابة تُصرح بدفن 16 قتيلًا في حادث الطريق الإقليمي

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

أرشيفية

انتقل فريق من النيابة العامة، لسماع أقوال 15 مصابا في حادث الطريق الدائري الإقليمي، لبيان إذ كانت حالتهم الصحية تسمح للإدلاء بأقوالهم، وناظرت النيابة جثث 16 ضحية، وصرحت بدفنهم بعد كشف الصحة الظاهري، دون التشريح . وصرحت النيابة العامة بتسلم الضحايا لزويهم لدفنهم، فيما أمرت بالتحفظ على السيارة النقل "التريلا" المتسببة في الحادث. كما أمرت بتكوين لجنة هندسية لفحصها، وبيان وجود خلل فني بالمركبة أدى للحادث رغمًا عن قائدها، أم أن سرعته الجنونية وتهوره وراء المسئولية عن هذا الحادث الأليم.

وتبين من تحقيقات النيابة الأولية، أن سائق سيارة نقل "مقطورة"، كان يقودها بسرعة جنونية ورعونة، على الطريق الدائري الإقليمي مساء أمس الاربعاء، مما تسبب فى إخلال عجلة القيادة بيده، واصطدام سيارته النقل بـ 17 سيارة أجرة منهم سيارات ميكروباص بها ركاب، مما تسبب فى مصرع 16 راكبًا وإصابة 15 مواطنًا في حادث