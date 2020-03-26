ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

رولا محمود

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.

وكتبت رولا، عبر تويتر: "مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة" مضيفة: "للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجى". ولدت الفنانة رولا محمود، بالكويت، وبعد فترة قليلة، انتقلت مع عائلتها للعيش في