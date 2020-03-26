«بعد الحادث».. إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص

أرشيفية

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، على إتمام قوات المرور بالتعاون قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، رفع حطام الحادث المروري المروع الذي وقع مساء أمس، وشهد تصادم سيارة نقل "مقطورة" بقرابة 17 سيارة على الطريق الإقليمي، جنوب محافظة الجيزة، قرب بوابات حلوان، مما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، إذ أزاحت الأوناش المقطورة، فيما تم رفع حطام المركبات المنكوبة من عرض الطريق، وذلك لفتح حركة السير وتيسير المرور لمنع التكدس قبل موعد تطبيق حظر التجول.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها للتفتيش على الطرق السريعة والرئيسية، للتصدي لحالات تجاوز السرعات المقررة، والذي من شأنه أن يتسبب في حوادث كارثية. ويهيب خبراء المرور بالسائقين بالتزام السرعات المقررة، إذ أن السبب الرئيسي لحوادث الطرق بمصر راجع إلى السرعة الزائدة. وتلقت الأجهزة الأمنية مساء أمس بلاغًا