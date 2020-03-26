«كورونا» يصيب أسقفًا يقيم في مقر بابا الفاتيكان

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

بابا الفاتيكان

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن إصابة أسقف يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في الفاتيكان بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان، ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاما) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة. وأضافت نقلا عن مصادر غير رسمية أنه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتطهير المبنى.

وفضل البابا عقب انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعًا، بدلا من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي. ونقلت صحيفة "أمريكا" الأمريكية عن صحفي متخصص بشؤون الفاتيكان وقريب من الحبر الأعظم، قوله إن الأسقف المصاب بفيروس كورونا هو