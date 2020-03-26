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هتكتشفوا أولادكم.. أحمد حلمي ينادي بالبقاء في المنزل

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
أحمد حلمي
أحمد حلمي
يحاول المؤثرون في المجتمع نشر الوعي بأهمية المكوث بالمنزل، إذ أُطلقت مباردة «خليك في البيت»، وشارك فيها مجموعة من الفنانين ومختلف فئات المجتمع، حاملين شعار «خليك في البيت»، ومن ثم أطلقت قناة «إم بي سي مصر» شعار «خليك في البيت وهنسليك»، فالجميع يحاول تقديم الدعم بمختلف الأشكال، وبالأمس ظهر الفنان أحمد حلمي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» معبرًا عن إعجابه بالبقاء في المنزل، طالبًا من الجميع الاستفادة من هذا التوقيت في عدة أشياء، مثل: «اكتشاف الأبناء، وعمل أكلات بالمنزل».
ويعتبر الفنان أحمد حلمي من أكثر الشخصيات اللطيفة، التي يحبها الجمهور بجانب كونه فنانًا رائعًا. وشارك حلمي في مجموعة من الأفلام الرائعة مثل: «بلبل حيران، وزكي شان، وكده رضا». كانت آخر أعماله فيلم «خيال مآتة»، الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، وشارك في الفيلم مجموعة من النجوم مثل:
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«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

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