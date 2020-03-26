عرض سائق «التريلا» في حادث «الإقليمي» على الطب الشرعي

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق السيارة النقل "التريلا" المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإخضاعه لفحوص تعاطي المواد المخدرة، للتحقق من مدى وعيه خلال تسببه في الحادث الأليم الذي أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، إذ دهس السائق بمقطورته قرابة 17 سيارة كانت مصطفة أمام كمين أمني، متسببًا في تهشم السيارات على من فيها من ركاب، على الطريق الدائري الإقليمي، جنوب محافظة الجيزة، بمنطقة الصف جنوب حلوان.

وكشفت التحقيقات، أن سائق السيارة النقل كان يقودها بسرعة عالية، على الطريق الإقليمي، خلال ساعات حظر التجول، وقال خلال التحقيقات إنه فوجئ باصطفاف السيارات على الطريق في كمين أمني، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة وكبح سيرها، فاصطدم بالسيارات المصطفة متسببًا فى هذا الحادث الضخم. وبناء على أقواله،