سقوط صاروخين قرب عمليات بغداد في المنطقة الخضراء

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

هجوم سابق في العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في المنطقة الخضراء، إذ قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم: إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة". وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت فجر اليوم أن أصوات انفجارات سمعت في محيط المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية أبرزها السفارة الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام عراقية بسقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، دون أي أضرار تذكر، مشيرة إلى صافرات الإنذار أطلقت داخل السفارة الأمريكية، بعد سماع دوي انفجارات قوية، داخل المنطقة الخضراء. وكان آخر قصف صاروخي تعرضت له المنطقة الخضراء، في الأول من مارس الجاري، حيث سقط صاروخان