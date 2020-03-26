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سقوط صاروخين قرب عمليات بغداد في المنطقة الخضراء

تحرير:وكالات ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
هجوم سابق في العراق
هجوم سابق في العراق
أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في المنطقة الخضراء، إذ قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم: إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة". وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت فجر اليوم أن أصوات انفجارات سمعت في محيط المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية أبرزها السفارة الأمريكية.
وأفادت وسائل الإعلام عراقية بسقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، دون أي أضرار تذكر، مشيرة إلى صافرات الإنذار أطلقت داخل السفارة الأمريكية، بعد سماع دوي انفجارات قوية، داخل المنطقة الخضراء. وكان آخر قصف صاروخي تعرضت له المنطقة الخضراء، في الأول من مارس الجاري، حيث سقط صاروخان
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«27 وفاة و316 إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء، إذ ذكر بيان للوزارة: أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، مبينا: أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.
فيروس- كورونا (19)

17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".
عدنان الزرفي2

الزرفي بين رفض الحراك العراقي واعتراض تحالفات إيران

يبدو أن حال عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يختلف كثيرا عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان. تكليف الزرفي لم يمر عليه إلا ساعات قليلة، إلا أن ظروف تسميته والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.
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