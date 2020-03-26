أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.

وتعهد ماكرون، للفرنسيين بوضع خطة واسعة للاستثمار في النظام الصحي والمستشفيات وتحسين ظروف المنظومة الصحية بعد انتهاء أزمة كورونا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أيضا في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في