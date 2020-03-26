جريمة

ضبط متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بما من شأنه أن يُضر بالاقتصاد القومي، وتبين أن المتهمين هما مالك مكتبين للسفريات، أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول عن المكتب، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجاري حصر التعاملات المالية للمتهمين، لتقدير المبالغ التي قاما بالاتجار فيها على مدار عدة سنوات، علاوة على التحري عن المتعاملين معهما.
جاء ضبط المتهمين فى سياق أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها،  لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ وردت معلومات إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجراميا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع
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الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

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الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

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