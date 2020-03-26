وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

روحاني

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.

تصريحات روحاني جاءت عكس ما أعلنه مسؤولون في السابق، لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أشار إلى أن العقوبات الأمريكية أنهكت القطاع الصحي في إيران، وفاقمت الأزمة الصحية فيها، مؤكدا أن "لا مشكلة لدينا فيما يخص السلع الضرورية، ونريد استمرار عجلة الاقتصاد في البلاد في الظروف الراهنة". وأوضح أن الحكومة