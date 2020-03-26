وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

تحرير:أمينة محمود ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

وزير التعليم طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".

وأوضح شوقي، أن "هذه المعلومات مسربة أو منقولة عن أفراد لا يعلموا القرار النهائي، وليست دقيقة، والقرار النهائي تمتلكه الوزارة فقط ولا يعلمه أحد"، مضيفا أن "هناك أفكار تم تغييرها، وياريت ننتظر البيان والفيديو مساء اليوم". وأكد الوزير، أن حزمة القرارات الجديدة، التي ستتخذها الوزارة اليوم، في صالح طلاب