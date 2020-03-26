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25 مليار جنيها حصيلة بنكي مصر والأهلي من شهادات الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
البنك
البنك
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت 17.3 مليار جنيه في البنك الأهلي خلال أول أربعة أيام. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 85 الف عميل. بينما أوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة العائد 15% بلغت 7.6 مليار جنيه بعد مرور أربعة أيام من طرحها . وأشار إلي أن إجمالي العملاء بلغ 25 ألف عميل أغلبهم قرروا الشراء عبر الإنترنت.
وبدأ بنكا الأهلي ومصر، من يوم الأحد، الماضي طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.واكد البنك الأهلي المصري أنه في حالة توجه العملاء
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بسبب كورونا.. الحكومة تخفض توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.1%

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
البورصة

البورصة تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.5%

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صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
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أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية نحو 1614 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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