25 مليار جنيها حصيلة بنكي مصر والأهلي من شهادات الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

البنك

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت 17.3 مليار جنيه في البنك الأهلي خلال أول أربعة أيام. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 85 الف عميل. بينما أوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة العائد 15% بلغت 7.6 مليار جنيه بعد مرور أربعة أيام من طرحها . وأشار إلي أن إجمالي العملاء بلغ 25 ألف عميل أغلبهم قرروا الشراء عبر الإنترنت.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، من يوم الأحد، الماضي طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.واكد البنك الأهلي المصري أنه في حالة توجه العملاء



وبدأ بنكا الأهلي ومصر، من يوم الأحد، الماضي طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.



واكد البنك الأهلي المصري أنه في حالة توجه العملاء لشراء الشهادة البلاتينية الجديدة بسعر العائد 15% سنوياً من مقار فروعه المختلفة فإن نسبة العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز 50? من سعة المقاعد بكل فرع، كما أكد البنك على إتاحة شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي و الموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.



ويتيح البنك للعميل إصدار تعليماته هاتفياً لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهادة وهو بمنزله وهي الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك حرصاً على سلامة العملاء وكذا حفاظاً على صحة العاملين بالبنك، وتماشيا مع توجه الدولة نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوى والفيروسات وحفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين.



