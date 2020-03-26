تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة
تحرير:أحمد البرماوي٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
Huawei p40
دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية.
وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.
ومن المواصفات المتوقعة لهواتف هواوي الجديد “بي 40” P40، استخدامها لمعالج كيرين 990 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، مع إمكانات عالية وفائقة الجودة للكاميرا.
ويمكن مشاهدة البث الحي لحدث هواوي اليوم عبر القناة الرسمية لهواوي على موقع يوتيوب، والتي نضعها لك بالأسفل.