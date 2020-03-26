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تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
Huawei p40
Huawei p40
دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية. وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.

ومن المواصفات المتوقعة لهواتف هواوي الجديد “بي 40” P40، استخدامها لمعالج كيرين 990 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، مع إمكانات عالية وفائقة الجودة للكاميرا.

ويمكن مشاهدة البث الحي لحدث هواوي اليوم عبر القناة الرسمية لهواوي على موقع يوتيوب، والتي نضعها لك بالأسفل.

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3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.
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