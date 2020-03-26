تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

Huawei p40

دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية. وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.