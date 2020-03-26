البورصة تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.5%

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.5% ليغلق عند مستوى 9913 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 205 مليون ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22 الف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 539.915 مليار جنيه، فاقدًا 600 مليون جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل توجه المستثمرين المصريين للشراء.