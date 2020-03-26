وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

كورونا يصل سجون بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".

وأضاف "كما هو الحال مع جميع حالات الوفاة في الحجز، سيكون هناك تحقيق مستقل من قبل إدارة السجون وأمين المظالم تحت المراقبة". يشار إلى أنه في جميع أنحاء بريطانيا، جاءت نتائج اختبارات تشخيص 19 سجينا "إيجابية" لفيروس كورونا المستجد، موجودون في 10 سجون، بالإضافة إلى إصابة 4 من موظفي السجون بالمرض يعملون في