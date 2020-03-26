سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
كورونا يصل سجون بريطانيا
كورونا يصل سجون بريطانيا
أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
وأضاف "كما هو الحال مع جميع حالات الوفاة في الحجز، سيكون هناك تحقيق مستقل من قبل إدارة السجون وأمين المظالم تحت المراقبة". يشار إلى أنه في جميع أنحاء بريطانيا، جاءت نتائج اختبارات تشخيص 19 سجينا "إيجابية" لفيروس كورونا المستجد، موجودون في 10 سجون، بالإضافة إلى إصابة 4 من موظفي السجون بالمرض يعملون في
اقرأ المزيد
فيروس- كورونا (5)

مستشفى صغيرة متنقلة.. قطارات طبية في فرنسا لمكافحة كورونا

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، لأول مرة استخدام قطارات مطورة وسريعة لمساندة المستشفيات المحلية التي تعاني عبء الحالات الشديدة الخطورة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوزيعهم على مستشفيات مناطق تقع في الغرب الفرنسي ولم يستفحل فيها الفيروس بعد. والقطار الجديد مجهز طبياً ويشبه القطارات العادية من الخارج، أما من الداخل فهو يعتبر مستشفى مصغرة تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وهو مؤلف من خمس عربات، تستوعب كل مركبة منهم أربعة مرضى، كما يشمل مائة أنبوبة أوكسجين وعشرون سريراً.
روحان

وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.
فيروس- كورونا (8)

موسكو تغلق كل المتاجر لمحاربة وباء كورونا

أعلنت بلدية موسكو اليوم الخميس، إغلاق كل المتاجر اعتبارًا من 28 مارس باستثناء محلات الأغذية، وقررت روسيا، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد. وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو، تشكيل فريق عمل معنى بالكشف عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت حول الوضع المتعلق بفيروس كورونا، ونقلت "سبوتنيك" عن بيترينكو: "بموجب قرار رئيس لجنة التحقيقات الكسندر باستريكين، شكلت اللجنة فريق عمل لمنع انتشار الأخبار الكاذبة حول الإصابات فى روسيا".
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.
اقرأ المزيد من الأخبار
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
الأمير-تشارلز

أعراض كورونا تطارد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بفيروس كورونا القاتل، وقبل أسبوعين ظهر في مقطع فيديو وهو يتجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشى العدوى، كما ظهر في عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحك جميع من وقفوا لاستقباله.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]