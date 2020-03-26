موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:
1- اقتناء كل حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2- تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية لثلاثة أشهر.
3- تحمل الدولة لكل الضرائب والرسوم
الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف
1- اقتناء كل حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2- تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية لثلاثة أشهر.
3- تحمل الدولة لكل الضرائب والرسوم
الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضراوات والفواكه طيلة ما تبقى من
السنة، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
4- تحمل الدولة لفواتير الماء
والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
5- تحمل الدولة عن المواطنين في القرى
كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.
6- تحمل الدولة عن أصحاب المهن
والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كل الضرائب البلدية.
7- تحمل الدولة عن أرباب الأسر
العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كل الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط
طيلة بقية السنة.
وفى وقت سابق، قررت السلطات فى
موريتانيا، إغلاق معبر كوكي الزمال الحدودي بينها وبين جمهورية مالي المجاورة
توقيًا من تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.