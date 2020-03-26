موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

رئيس موريتانيا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:

1- اقتناء كل حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء. 2- تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية لثلاثة أشهر. 3- تحمل الدولة لكل الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف