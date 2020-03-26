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موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
رئيس موريتانيا
رئيس موريتانيا
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:
1- اقتناء كل حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء. 2- تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية لثلاثة أشهر. 3- تحمل الدولة لكل الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف
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الملك-سلمان

السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
كورونا

«لمواجهة كورونا».. العراق يمدد حظر التجول لـ11 أبريل

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، تمديد حظر التجول حتى 11 أبريل المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت قيادة عمليات بغداد حذرت مجددًا من خرق حظر التجول المفروض في العاصمة بغداد إلى جانب محافظات عدة في البلاد ، وأعلنت الاعتقال الفوري لأي شخص يخرق الحظر. من ناحية أخرى حُرم معظم العراقيين ممن توفوا نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» من تقاليد التشييع والدفن اللائقة، بعدما رفضت مقابر استقبال جثامينهم. وإلى جانب التحدي الناجم عن احتمال التعرض للإصابة بالفيروس وانتقال العدوى، تواجه عائلات من قضوا بسبب الفيروس تحدي دفن موتاها.
انفجار-فى-العراق

سقوط صاروخين قرب عمليات بغداد في المنطقة الخضراء

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في المنطقة الخضراء، إذ قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم: إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة". وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت فجر اليوم أن أصوات انفجارات سمعت في محيط المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية أبرزها السفارة الأمريكية.
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البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
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انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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