السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، قد أعلن أمس، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 شخصا، مؤكدا في بيان صحفي حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة. ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء،