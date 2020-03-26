رياضة

الغندور يكشف سر رفض مرتضى منصور عودة كهربا والنقاز

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
محمود كهربا
محمود كهربا
كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن الثنائي محمود كهربا وحمدي النقاز، الذي رحل عن نادي الزمالك خلال العام الماضي. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "بعد رحيل محمود كهربا من الزمالك، طلب اللاعب العودة من جديد ولكن مرتضى منصور رفض وتمسك بعدم عودته". وأضاف "حمدي النقاز حاول أيضا العودة للقلعة البيضاء بعد هروبه من الفريق، لكن رئيس الزمالك رفض، بعد أن تخلى اللاعب التونسي عن الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي خسرها الفريق بثلاثية".
وتابع الغندور "النقاز حاول من خلال بعض الوسطاء العودة ولكن مرتضى لم يستجد لجميع محاولات اللاعب، ورئيس الزمالك يتمسك فقط بالعناصر التي ترغب في البقاء بالفريق، ولديها روح وحماس وذلك سر الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية". وانتقل حمدي النقاز إلى نادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد
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تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
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الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
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جهاز المنتخب الوطنى يرعى 120 أسرة من متضرري كورونا

قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس بتسليم قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لإحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات المعنية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا. وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله بقيادة حسام البدرى علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة، بعد الظروف الصعبة الطارئة التى تعانى منها بعض الأسر بسبب فيروس كورونا وتحمل جهاز المنتخب 120 أسرة من متضرري تلك الأحداث.
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خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
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اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
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عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
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