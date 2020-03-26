الغندور يكشف سر رفض مرتضى منصور عودة كهربا والنقاز

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

محمود كهربا

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن الثنائي محمود كهربا وحمدي النقاز، الذي رحل عن نادي الزمالك خلال العام الماضي. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "بعد رحيل محمود كهربا من الزمالك، طلب اللاعب العودة من جديد ولكن مرتضى منصور رفض وتمسك بعدم عودته". وأضاف "حمدي النقاز حاول أيضا العودة للقلعة البيضاء بعد هروبه من الفريق، لكن رئيس الزمالك رفض، بعد أن تخلى اللاعب التونسي عن الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي خسرها الفريق بثلاثية".

وتابع الغندور "النقاز حاول من خلال بعض الوسطاء العودة ولكن مرتضى لم يستجد لجميع محاولات اللاعب، ورئيس الزمالك يتمسك فقط بالعناصر التي ترغب في البقاء بالفريق، ولديها روح وحماس وذلك سر الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية". وانتقل حمدي النقاز إلى نادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد

وتابع الغندور "النقاز حاول من خلال بعض الوسطاء العودة ولكن مرتضى لم يستجد لجميع محاولات اللاعب، ورئيس الزمالك يتمسك فقط بالعناصر التي ترغب في البقاء بالفريق، ولديها روح وحماس وذلك سر الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية".



وانتقل حمدي النقاز إلى نادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.



وكان محمود كهربا قد رحل عن القلعة البيضاء الصيف الماضي، بدعوى انتهاء عقده مع الزمالك واحترف بفريق ديسبورتيفو البرتغالي لمدة 6 أشهر قبل أن يعود للأهلي المصري خلال الانتقالات الشتوية الماضية.