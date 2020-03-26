رياضة

أحمد رمزى: مصطفى محمد "كوكتيل" من حسام حسن وعمرو زكى

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
طالب أحمد رمزي نجم الزمالك السابق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي بشرح كيفية عدم فوز الزمالك بلقب نادي القرن، كما يرى أن الجيل الحالي قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري. أحمد رمزي تحدث عبر قناة الزمالك قائلا: "أنا متألم، من يستحق لقب القرن الإفريقي، أطالب مصطفى مراد فهمي الذي كان مسؤولا حينها بشرح عدم فوز الزمالك لقب نادي القرن، نحن الأكثر تحقيقا للألقاب القارية، لدي قناعة شخصية أن الزمالك هو نادي القرن الإفريقي".
وتابع "الجيل الحالي كامل متكامل، ولديه القدرة بالفوز على الدوري والبطولة الإفريقية، يحتاج الإصرار والعزيمة إذ يمتلكون كافة الإمكانات". وأشاد بطارق حامد وقدم له نصحية مضيفا"من أفضل لاعبي الزمالك، هناك عمالقة لعبوا في نفس مركزه، هو استمرار لهؤلاء ولديه طموح، ونصيحتي ألا يشغل نفسه بما يقال عنه، عليك الفوز
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ليفربول - مانشستر سيتي

تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
احمد-فتحى

الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

جهاز المنتخب الوطنى يرعى 120 أسرة من متضرري كورونا

قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس بتسليم قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لإحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات المعنية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا. وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله بقيادة حسام البدرى علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة، بعد الظروف الصعبة الطارئة التى تعانى منها بعض الأسر بسبب فيروس كورونا وتحمل جهاز المنتخب 120 أسرة من متضرري تلك الأحداث.
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: أحمد رمزي يتبرع لمواجهة كورونا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر. وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم .
مصطفى محمد

متعب: مصطفى محمد يحتاج الدعم ليكون مهاجم مصر الأول

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي يقدم مستويات جيدة لكنه يضيع كل ذلك بسبب عدم رغبته في التطور بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي. وأشار متعب في تصريحات تليفزيونية إلى أن هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق وراء تراجع مستوى مروان بسبب التعود على أسلوب لعبه ويحتاج لتطوير فاعليته على المرمى مع الأهلي. وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال متعب: "مصطفى من المواهب المميزة في الكرة المصرية ويحتاج للدعم والمساندة ليكون مهاجم مصر الأول خصوصا أنه صغير السن ويملك إمكانيات مميزة وأمامه الكثير ليقدمه".
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