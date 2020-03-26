مانشستر يونايتد يقترب من الفوز بخدمات سانشو

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٩ م

سانشو

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انضمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية. وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب صاحب الـ20 عامًا. ويتصدر يونايتد سباقًا ضم سانشو نظرا لأنه النادي الوحيد حتى الآن الذي ينوي دفع المبلغ الذي يطلبه دورتموند كاملا. وانسحب كل من تشيلسي وليفربول من سباق ضم سانشو بسبب القيمة التي حددها دورتموند سعرا له، ما جعل يونايتد هو النادي الأقرب تماما لضمه.

وأشار التقرير إلى أن كلا من أولي جونار سولشاير وإد وودوارد نائب المدير التنفيذي في مانشستر يونايتد قد عقدا العزم على ضم اللاعب في صفقة انتقال قياسية في تاريخ النادي. ويعد بول بوجبا هو أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ انضم بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016 من يوفنتوس. وتوجد قناعة تامة