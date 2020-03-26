رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من الفوز بخدمات سانشو

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٩ م
سانشو
سانشو
يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انضمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية. وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب صاحب الـ20 عامًا. ويتصدر يونايتد سباقًا ضم سانشو نظرا لأنه النادي الوحيد حتى الآن الذي ينوي دفع المبلغ الذي يطلبه دورتموند كاملا. وانسحب كل من تشيلسي وليفربول من سباق ضم سانشو بسبب القيمة التي حددها دورتموند سعرا له، ما جعل يونايتد هو النادي الأقرب تماما لضمه.
وأشار التقرير إلى أن كلا من أولي جونار سولشاير وإد وودوارد نائب المدير التنفيذي في مانشستر يونايتد قد عقدا العزم على ضم اللاعب في صفقة انتقال قياسية في تاريخ النادي. ويعد بول بوجبا هو أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ انضم بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016 من يوفنتوس. وتوجد قناعة تامة
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ليفربول - مانشستر سيتي

تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
احمد-فتحى

الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

جهاز المنتخب الوطنى يرعى 120 أسرة من متضرري كورونا

قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس بتسليم قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لإحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات المعنية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا. وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله بقيادة حسام البدرى علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة، بعد الظروف الصعبة الطارئة التى تعانى منها بعض الأسر بسبب فيروس كورونا وتحمل جهاز المنتخب 120 أسرة من متضرري تلك الأحداث.
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أستون فيلا

صديق تريزيجيه والمحمدى يعلن اصابته بالكورونا

أعلن الإسباني بيبي رينا، زميل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود ترزيجيه في فريق أستون فيلا، أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتعافى منه. وقال رينا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعرضت للفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر مختلف وصعب، لا يقومون باختبارات الكشف هنا إلا إذا كان المرء في حالة سيئة للغاية.. أدعم هذه السياسة لأكون صادقا". وأضاف الحارس الإسباني: "تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأعراض متعلقة بفيروس كورونا، من الواضح أنه لا يوجد تأكيد رسمي بما أنني لم أخضع للفحص، لكني أعرف أنه كوفيد - 19".
منتخب-بلجيكا

فيلايني يعلق على إصابته بفيروس كورونا

تحدث البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. وقال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية". وأضاف : "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي". وأختتم: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت"
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
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