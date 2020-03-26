جريمة

الداخلية تكشف عن تعامل المواطنين في أول أيام الحظر

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
سجل رجال الشرطة بوزارة الداخلية تجاوبا من جانب المواطنين خلال أول أيام حظر التحرك، وشهد اليوم الأول من تنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها تحت إشراف اللواء محمود توفيق، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أجرى أمس الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أعلن عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها لمدة أسبوعين (حظر حركة
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كلبش

الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.
زحام-مرورى (3)

60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
غلق-جزئي -لشارع -الهرم (2)

استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
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السجون (1)

الداخلية تزف بشرى سارة لـ392 من نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 392 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
مبادرة-كلنا-واحد (2)

منافذ «أمان» ومباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد"؛ للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
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