الداخلية تكشف عن تعامل المواطنين في أول أيام الحظر

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

وزير الداخلية

سجل رجال الشرطة بوزارة الداخلية تجاوبا من جانب المواطنين خلال أول أيام حظر التحرك، وشهد اليوم الأول من تنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها تحت إشراف اللواء محمود توفيق، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أجرى أمس الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أعلن عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها لمدة أسبوعين (حظر حركة