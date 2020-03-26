استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٩ م

شارع الهرم

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أفاد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستضطر إلى غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبيني بدءا من يوم غد الجمعة الموافق 27 /3/ 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/ 3/ 2020 ، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور. بدوره،