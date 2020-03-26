جهاز المنتخب الوطنى يرعى 120 أسرة من متضرري كورونا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م

المنتخب الوطنى

قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس بتسليم قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لإحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات المعنية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا. وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله بقيادة حسام البدرى علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة، بعد الظروف الصعبة الطارئة التى تعانى منها بعض الأسر بسبب فيروس كورونا وتحمل جهاز المنتخب 120 أسرة من متضرري تلك الأحداث.

وشهدت الأيام الماضية أكثر من مبادرة خيرية بدأها سعد سمير مدافع الأهلى، وخلالها قام بتحدى عدد من نجوم كرة القدم المصرية هم طارق حامد ووليد سليمان وأحمد فتحى، وقبلت هذه المجموعة التحدى وقام كل لاعب بدوره بتحدى مجموعة أخرى من اللاعبين وعدد من الفنانين الذين استجابوا أيضًا للمباردة أبرزهم تامر حسنى وأصالة



وشهدت الأيام الماضية أكثر من مبادرة خيرية بدأها سعد سمير مدافع الأهلى، وخلالها قام بتحدى عدد من نجوم كرة القدم المصرية هم طارق حامد ووليد سليمان وأحمد فتحى، وقبلت هذه المجموعة التحدى وقام كل لاعب بدوره بتحدى مجموعة أخرى من اللاعبين وعدد من الفنانين الذين استجابوا أيضًا للمباردة أبرزهم تامر حسنى وأصالة وعمرو يوسف واحمد السقا وغيرهم من النجوم.

وكشف سعد سمير، مدافع الأهلي، كواليس إطلاقه لمبادرة "تحدي الخير" التي استجاب لها عدد كبير من نجوم الكرة المصرية من أجل مساعدة الأسر المصرية المتضررة من توقفها عن العمل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف: "اتفقنا على إطلاقها من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من نجوم الكرة المصرية على دعم الأسر المحتاجة التي توقفت عن العمل وجلست في بيوتها حاليا للحد من انتشار الفيروس ".



