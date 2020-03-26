رياضة

جهاز المنتخب الوطنى يرعى 120 أسرة من متضرري كورونا

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م
المنتخب الوطنى
المنتخب الوطنى
قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس بتسليم قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لإحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات المعنية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا. وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله بقيادة حسام البدرى علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة، بعد الظروف الصعبة الطارئة التى تعانى منها بعض الأسر بسبب فيروس كورونا وتحمل جهاز المنتخب 120 أسرة من متضرري تلك الأحداث.
وشهدت الأيام الماضية أكثر من مبادرة خيرية بدأها سعد سمير مدافع الأهلى، وخلالها قام بتحدى عدد من نجوم كرة القدم المصرية هم طارق حامد ووليد سليمان وأحمد فتحى، وقبلت هذه المجموعة التحدى وقام كل لاعب بدوره بتحدى مجموعة أخرى من اللاعبين وعدد من الفنانين الذين استجابوا أيضًا للمباردة أبرزهم تامر حسنى وأصالة
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ليفربول - مانشستر سيتي

تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
احمد-فتحى

الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
سانشو 2018

مانشستر يونايتد يقترب من الفوز بخدمات سانشو

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انضمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية. وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب صاحب الـ20 عامًا. ويتصدر يونايتد سباقًا ضم سانشو نظرا لأنه النادي الوحيد حتى الآن الذي ينوي دفع المبلغ الذي يطلبه دورتموند كاملا. وانسحب كل من تشيلسي وليفربول من سباق ضم سانشو بسبب القيمة التي حددها دورتموند سعرا له، ما جعل يونايتد هو النادي الأقرب تماما لضمه.
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حسام- البدري

حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: رفضت المصري.. ووردة سيعود للفراعنة

كشف أحمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق، عن رفضه تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة، حيث قال حسن في تصريحات متلفزة، إنه تلقى مفاوضات من جانب مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، ولكنه اعتذر لأنه يرغب في العمل بمجال التدريب. وتحدث مدير المنتخب الوطني السابق عن بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري مدرب الفراعنة، تقدم بلائحة مكافآت، من أجل تحفيز اللاعبين، أبرز بنودها زيادة المكافآت إلى 60 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
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