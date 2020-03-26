لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

تحرير:هالة صقر ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عن ربط كل المعامل في جميع المحافظات بالمعامل المركزية، لضمان سرعة إجراءات ظهور نتائج التحاليل، ولتخفيف الضغط عن المعمل المركزي بالقاهرة. وأكدت زايد أنه يتم عقد اجتماعات دورية يوميًّا بكل مديري المستشفيات سواء مستشفيات العزل أو مستشفيات