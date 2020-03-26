الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١١ م

أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.

يذكر إن نادر شوقي وكيل أحمد فتحي كشف أن اللاعب تلقى عرضا من بيراميدز تصل قيمته إلى 3 أضعاف عرض الأهلي، لكن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز رد على هذه التصريحات وأكد أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب وطالب وكيله بعدم اقحام اسم ناديه في أزمة مفاوضات اللاعب مع الأهلي. وأعلن الأهي مطلع الأسبوع