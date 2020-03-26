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إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م
إيرباص _أرشيفية
إيرباص _أرشيفية
على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
ومن ثم قامت مصانع الأجنحة في المملكة المتحدة وبريمن بألمانيا بمراجعة عدد الأجنحة التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة، فضلا عن عدد الطلبات من خطوط التجميع النهائية أثناء استئناف العمليات جزئيًّا، وقررت نتيجة للمراجعة تخفيض الإنتاج في مصانع الأجنحة خلال فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستقوم إيرباص بتخفيض
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مصطفى-مدبولي

مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
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أسيوط بعد الحظر.. شوارع خالية والمواطنون يلزمون منازلهم

مدينة أسيوط سكانها كثيرون تعج بالحياة والزحام طوال الوقت، بها أكبر جامعة في الصعيد، ذات الـ100 ألف طالب، كما تعد العاصمة الاقتصادية للصعيد، إذ شهدت المدينة هدوءًا تاما منذ بدء حظر التجوال، وحرص الطلاب، والمواطنون، والموظفون، وأصحاب المحلات، وعمال المطاعم، على البقاء في منازلهم منذ بدء حظر التجوال.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تنفي توقف حركة المواصلات يومي الجمعة والسبت

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، بيانًا وضح فيه حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت. وقال المركز: إنه قام بالتواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.
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طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تكافح كورونا.. استئناف التصنيع جزئيًّا في فرنسا وأسبانيا

بعد أسبوع من إعلانها وقف العمل في البلدين بسبب تفشي كورونا، أعلنت شركة إيرباص عن استئناف الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إجراء فحوصات الصحة والسلامة وتنفيذها للإجراءات الصارمة، فضلاً عن دعم الشركة الجهود العالمية لمواجهة أزمة (COVID-19).
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
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