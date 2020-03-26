جريمة

ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م
حشيش_أرشيفية
حشيش_أرشيفية
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
بتقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين، وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 15000 قرص مخدر، و50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وطبنجة وخزينة و7 طلقات نارية ومبلغ مالي و2 هاتف محمول. بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد
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كلبش

الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.
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60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
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استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
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الداخلية تزف بشرى سارة لـ392 من نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 392 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
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