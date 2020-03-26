ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.

بتقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين، وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 15000 قرص مخدر، و50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وطبنجة وخزينة و7 طلقات نارية ومبلغ مالي و2 هاتف محمول. بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد