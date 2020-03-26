أول يوم حظر.. كواليس تنفيذ خطة الداخلية في الشوارع

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م

قوات الشرطة

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن "رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم"، وشدد "توفيق" خلال تفقده القوات المشاركة في تطبيق قراري الغلق والحظر الصادرين عن مجلس الوزراء، على الحزم والحسم في مواجهة أية محاولة لخرق القانون، والتشكيك فيما تتخذه الدولة من قرارات لحماية مواطنيها. وتفقد الوزير خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

توجيهات الوزير بدت جلية بحلول الخامسة مساء، شرع أصحاب المحال والمراكز التجارية والمقاهي في الإغلاق تنفيذا لقرار الحكومة وحتى السادسة صباحا بالتزامن مع انتشار قوات الأمن للتأكد من التزام الجميع. وبعد مرور ساعتين -السابعة مساء- خلت غالبية الشوارع من المارة والسيارات على حد سواء مع بدء تطبيق حظر تحرك

توجيهات الوزير بدت جلية بحلول الخامسة مساء، شرع أصحاب المحال والمراكز التجارية والمقاهي في الإغلاق تنفيذا لقرار الحكومة وحتى السادسة صباحا بالتزامن مع انتشار قوات الأمن للتأكد من التزام الجميع.



وبعد مرور ساعتين -السابعة مساء- خلت غالبية الشوارع من المارة والسيارات على حد سواء مع بدء تطبيق حظر تحرك المواطنين، إذ عمد رجال الشرطة إلى وضع نقاط وارتكازات تفتيشية، وتجوب أقوال أمنية الميادين والشوارع المختلفة، ورفع درجة استعداد الخدمات المعينة على الحواجز المنتشرة بالشوارع، وسط التزام المواطنين بقرار حظر تحركاتهم.



لم تقتصر الجهود الأمنية على تطبيق قرار الحظر، وامتدت إلى توفير مظلة تأمنية من ضباط إدارات اليحث الدنائي بمختلف مديريات الأمن؛ لحماية الممتلكات، والتصديلأي محاولة للخروج عن القانون.







