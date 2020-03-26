جريمة

أول يوم حظر.. كواليس تنفيذ خطة الداخلية في الشوارع

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن "رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم"، وشدد "توفيق" خلال تفقده القوات المشاركة في تطبيق قراري الغلق والحظر الصادرين عن مجلس الوزراء، على الحزم والحسم في مواجهة أية محاولة لخرق القانون، والتشكيك فيما تتخذه الدولة من قرارات لحماية مواطنيها. وتفقد الوزير خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
توجيهات الوزير بدت جلية بحلول الخامسة مساء، شرع أصحاب المحال والمراكز التجارية والمقاهي في الإغلاق تنفيذا لقرار الحكومة وحتى السادسة صباحا بالتزامن مع انتشار قوات الأمن للتأكد من التزام الجميع. وبعد مرور ساعتين -السابعة مساء- خلت غالبية الشوارع من المارة والسيارات على حد سواء مع بدء تطبيق حظر تحرك
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في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
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بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
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النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
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كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
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الداخلية تكشف عن تعامل المواطنين في أول أيام الحظر

سجل رجال الشرطة بوزارة الداخلية تجاوبا من جانب المواطنين خلال أول أيام حظر التحرك، وشهد اليوم الأول من تنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها تحت إشراف اللواء محمود توفيق، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
حبس-كلابشات

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
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