أسيوط بعد الحظر.. شوارع خالية والمواطنون يلزمون منازلهم

تحرير:هاني شمشون ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

مدينة أسيوط سكانها كثيرون تعج بالحياة والزحام طوال الوقت، بها أكبر جامعة في الصعيد، ذات الـ100 ألف طالب، كما تعد العاصمة الاقتصادية للصعيد، إذ شهدت المدينة هدوءًا تاما منذ بدء حظر التجوال، وحرص الطلاب، والمواطنون، والموظفون، وأصحاب المحلات، وعمال المطاعم، على البقاء في منازلهم منذ بدء حظر التجوال.

شوارع المدينة الهادئة تحولت شوارع المدينة بعد حظر التجوال إلى مدينة أشباح، خالية من المارة، إذ شهدت بعض الشوراع الرئيسية والميادين الرئيسية مثل: «المحطة، والجمهورية، ومحمد توفيق، وشارع القصر العيني»، هدوءًا تامًا وسط غياب من المواطنين الذين حرصوا على تواجدهم في منازلهم، لعد التزاحم والتكدس

شوارع المدينة الهادئة

تحولت شوارع المدينة بعد حظر التجوال إلى مدينة أشباح، خالية من المارة، إذ شهدت بعض الشوراع الرئيسية والميادين الرئيسية مثل: «المحطة، والجمهورية، ومحمد توفيق، وشارع القصر العيني»، هدوءًا تامًا وسط غياب من المواطنين الذين حرصوا على تواجدهم في منازلهم، لعد التزاحم والتكدس ونشر العدوى لفيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.

توقف القطارات

بداية الحظر كان بتوقف قطار قادمًا من القاهرة إلى الصعيد في محطة أسيوط، تنفيذًا لقرار الحظر، ويستكمل رحلته صباحًا بعد الحظر، لكن تجمع الكثير من المواطنين أمام غرفة ناظر المحطة لسؤاله والاستفسار عن سبب توقف القطار، نظرًا لعدم معرفتهم بتطبيق قرار الحظر، إذ حرصوا على الذهاب لإحضار الطعام والشراب في انتظار الليلة الطويلة التي سيمكثون فيها اليوم في أسيوط.

موقف الأزهر

مشهد غريب لم يعتد عليه المواطن الأسيوطي، إذ اصطفت السيارات، بموقف الأزهر المجاور لمحطة القطار، والخاص بنقل الركاب من أسيوط إلى الضواحي، خاوية من الركاب تنتظر الصباح لقدوم الركاب.

«التحرير» التقت أحد سائقي الموقف، يدعى «سيد فكري»، صاحب الـ40 ربيعًا، ويقيم بنزلة عبد الله التابعة لمركز ديروط، قائلا: «إن الحظر اتطبق عليا وأنا للأسف في الموقف، وكدا هنتظر للصبح أركب وأمشي يعني 48 ساعة من غير راحة».

وأضاف فكري: «ملناش إجازات غير عطل العربية أو أبقى تعبان أو أعمل حادثة، غير كدا ماليش أجازات، أنا راجل ورايا عيال وعاوز أربيهم وأعلمهم».

«إحنا مع البلد، وأي قرار للحكومة ننفذه لأنه في الصالح العام».. بهذه الكلمات التقط محمد خلفية، سائق، ومقيم قرية قلايش بديروط، أطراف الحديث قائلا: أعلم أن هناك حظر تجوال مساء اليوم، لكن قررت أن أعمل لمدة 6 ساعات نظرًا للديون والأقساط الشهرية التي ألتزم بها.

وأضاف خليفة في حديثة لـ«التحرير»: «هنتظر للصبح أحمل الركاب وأمشي وأرجع تاني قبل الحظر ما يبدأ أحمل».

الصيادلة: ليست لنا إجازات

الدكتور أشرف مساك، صيدلي بمنفلوط، قال في تصريحاته لـ«التحرير»، إنه كل الأطباء على مستوى الجمهوية تم استثناؤهم من قرار الحظر، قائلا: «حياة المرضى مش لعبة»، لافتًا إلى أنه لا بد من تواجد الصيدلي نظرًا لحاجة المريض إلى علاج بعد انتهاء الكشف عند الطبيب الخاص به.