60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

زحام مروري - أرشيفية

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.

البداية من الطريق الدائري، الذي شهد زحاما للقادم من نفق السلام إلى مسطرد، والمتجه من الأوتوستراد إلى المنيب، الأمر نفسه أعلى الدائري عند منطقة المرج اتجاه السلام بسبب حادث تصادم نتج عنه زحام شديد. بالانتقال إلى محور 26 يوليو، تم رصد كثافات متحركة للقادم من الطريق الصحراوي إلى نزلة المنصورية، والقادم

البداية من الطريق الدائري، الذي شهد زحاما للقادم من نفق السلام إلى مسطرد، والمتجه من الأوتوستراد إلى المنيب، الأمر نفسه أعلى الدائري عند منطقة المرج اتجاه السلام بسبب حادث تصادم نتج عنه زحام شديد.



بالانتقال إلى محور 26 يوليو، تم رصد كثافات متحركة للقادم من الطريق الصحراوي إلى نزلة المنصورية، والقادم من مدينة السادس من أكتوبر إلى ميدان لبنان.



كوبري أكتوبر يشهد تباطؤا في حركة السيارات للقادم من الدمرداش، والمتجه من المهندسين إلى رمسيس، وأيضا أعلى محور الخلفاوي اتجاه الكورنيش.



وفي القاهرة، تبين وجود تكدس مروري أعلى محور الأوتوستراد من كوبري التونسي للدائري، ومن يوسف عباس إلى عباس العقاد، وأيضا طريق الكورنيش للمتجه إلى وسط العاصمة.



محافظة الجيزة أيضًا شهدت حالة من الزحام بشوارع الهرم وفيصل والبحر الأعظم والتحرير وجامعة الدول العربية.



