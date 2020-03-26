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أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
ويحرص "الفيشاوي" على توعية جمهوره ونصحهم بالبقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه. وكتب على صفحته عبر "إنستجرام": لا تستهون وعي غيرك اكتشف نفسك وماتنزلش معا ضد الكورونا". وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، وحنان مطاوع، ودرة، تأليف يحيى فكري، وإخراج
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احمد-حلمى (1)

هتكتشفوا أولادكم.. أحمد حلمي ينادي بالبقاء في المنزل

يحاول المؤثرون في المجتمع نشر الوعي بأهمية المكوث بالمنزل، إذ أُطلقت مباردة «خليك في البيت»، وشارك فيها مجموعة من الفنانين ومختلف فئات المجتمع، حاملين شعار «خليك في البيت»، ومن ثم أطلقت قناة «إم بي سي مصر» شعار «خليك في البيت وهنسليك»، فالجميع يحاول تقديم الدعم بمختلف الأشكال، وبالأمس ظهر الفنان أحمد حلمي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» معبرًا عن إعجابه بالبقاء في المنزل، طالبًا من الجميع الاستفادة من هذا التوقيت في عدة أشياء، مثل: «اكتشاف الأبناء، وعمل أكلات بالمنزل».
رولا محمود

ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.
محمد -هنيدى

«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

كعادته يشارك الفنان محمد هنيدي، حدث جمهوره الأحداث، لكنه يعلق عليها بطريقته الخاصة التي لا تخلو من الكوميديا، إذ سخر هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى «هانتا»، في الوقت الذي يشهده العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، ونشر «هنيدي» صورة من مشهد يجمعه بالفنان سامي سرحان، من فيلم «فول الصين العظيم»، الذي كان يقنعه فيه بأن «الصين حلوة»، ليعلق هنيدي: «الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب».
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احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
رامي -جمال

رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.
أحمد سعد

«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
شيرين رضا من فيلم الضيف

شيرين رضا تنفي إصابتها بكورونا: ده مش وقت تريندات

نفت الفنانة شيرين رضا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما يتادول في هذا الشأن لا صحة له، وأنها بخير، داعية الله أن يشفي الجميع، إذ كتبت على حسابها عبر تويتر: "إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله، وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت أننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي على خير إن شاء الله". وكانت ترددت إشاعات عن إصابتها بفيرس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل "ليه لأ" التي تشارك فيه، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا للإطمئنان عليها لم تستجيب للرد على المكالمات.
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