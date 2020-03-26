أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م

أحمد الفيشاوي

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".

ويحرص "الفيشاوي" على توعية جمهوره ونصحهم بالبقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه. وكتب على صفحته عبر "إنستجرام": لا تستهون وعي غيرك اكتشف نفسك وماتنزلش معا ضد الكورونا". وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، وحنان مطاوع، ودرة، تأليف يحيى فكري، وإخراج