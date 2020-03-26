السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال مساء الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين».وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا