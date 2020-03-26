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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال مساء الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين».وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا
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مصطفى-مدبولي

مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
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أسيوط بعد الحظر.. شوارع خالية والمواطنون يلزمون منازلهم

مدينة أسيوط سكانها كثيرون تعج بالحياة والزحام طوال الوقت، بها أكبر جامعة في الصعيد، ذات الـ100 ألف طالب، كما تعد العاصمة الاقتصادية للصعيد، إذ شهدت المدينة هدوءًا تاما منذ بدء حظر التجوال، وحرص الطلاب، والمواطنون، والموظفون، وأصحاب المحلات، وعمال المطاعم، على البقاء في منازلهم منذ بدء حظر التجوال.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تنفي توقف حركة المواصلات يومي الجمعة والسبت

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، بيانًا وضح فيه حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت. وقال المركز: إنه قام بالتواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.
طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
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رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات

على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
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السيسي: أتابع عن كثب إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: «كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري»، مهيبا بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر.
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