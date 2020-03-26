الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م

كلبش

البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.

تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط العنصر الإجرامي، واتجاهه للإعلان على شبكة الانترنت والصحف والمجلات ووسائل الإعلام عن مزايا الدراسة بالمركز والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم – ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها، ليتمكن الحاصلين

تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط العنصر الإجرامي، واتجاهه للإعلان على شبكة الانترنت والصحف والمجلات ووسائل الإعلام عن مزايا الدراسة بالمركز والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم – ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها، ليتمكن الحاصلين عليها من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج.



ولم يكتف المتهم بذلك، وتظم دورات تدريبية وهمية فى مجالات وتخصصات دراسية مختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تراوحت ما بين (2000 إلى 3000 جنيه) للشهادة الواحدة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمركز، وعُثر بداخله على (112 شهادة دراسية مزورة - 32 علامة مائية معدة للصق على شهادات التخرج الخالية البيانات للإيهام بكونها أصلية - 10كارنيهات دراسية مزورة - مستندات راغبى الالتحاق).



