جريمة

الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م
كلبش
كلبش
البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط العنصر الإجرامي، واتجاهه للإعلان على شبكة الانترنت والصحف والمجلات ووسائل الإعلام عن مزايا الدراسة بالمركز والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم – ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها، ليتمكن الحاصلين
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زحام-مرورى (3)

60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
غلق-جزئي -لشارع -الهرم (2)

استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
السجون (1)

الداخلية تزف بشرى سارة لـ392 من نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 392 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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زحام-مرورى (3)

60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
غلق-جزئي -لشارع -الهرم (2)

استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
تظاهر العراقيين بالكمامات

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
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