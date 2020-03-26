تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٨ م

ليفربول

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.

وتقبل المسئولون عن كرة القدم في انجلترا حقيقة أن غلق البلاد وعدم إمكانية خوض اللاعبين للتدريبات الجماعية جعل فكرة عودة كرة القدم في 30 إبريل تبدو غير واقعية. وقام الاتحاد الانجليزي بتمديد إيقاف الدوري الانجليزي الأسبوع الماضي إلى 30 إبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته الذي أعلن في وقت سابق. وأعلن الاتحاد