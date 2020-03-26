3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.

مواصفات هواتف هواوي p40وتتميز شاشة هاتفي هواوي بي40 برو وبي40 برو بلس بانحناء حوافها الأربعة، مع ثقب أعلى يسار الشاشة على شكل مستطيل، يشبه ما قدمته سامسونج في بعض هواتفها الأخيرة.ويصدر هاتف هواوي P40 بشاشة قياسها 6,1 بوصة، بينما قياس شاشة هاتفي P40 Pro وP40 Pro+ تبلغ 6,58 بوصة، وجميعها بمعدل تحديث 90

مواصفات هواتف هواوي p40

وتتميز شاشة هاتفي هواوي بي40 برو وبي40 برو بلس بانحناء حوافها الأربعة، مع ثقب أعلى يسار الشاشة على شكل مستطيل، يشبه ما قدمته سامسونج في بعض هواتفها الأخيرة.



ويصدر هاتف هواوي P40 بشاشة قياسها 6,1 بوصة، بينما قياس شاشة هاتفي P40 Pro وP40 Pro+ تبلغ 6,58 بوصة، وجميعها بمعدل تحديث 90 هرتز.



وتعمل سلسلة هواتف هواوي بي40 الجديدة برقاقة كيرين 990، الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، والتي تقدم معالجا أسرع بنحو 23% ومعالج رسوميات أسرع بنحو 39% عن الجيل السابق من رقاقات كيرين.



وكما كشفت هواوي، يصدر هاتف هواوي P40 Pro+ بكاميرا رباعية خلفية مع مستشعر ToF، والعدسات هي عدسة واسعة للغاية 18 مم، وعدسة عادية 23 مم، وعدسة 3X (80 مم)، وعدسة سوبر بريسكوب بقدرة تكبير 10x، وعدسة 240 مم.



أما هاتف هواوي P40 Pro فيقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر ToF، والعدسات هي عدسة واسعة للغاية وعدسة عادية وعدسة 5x تكافئ 125 مم.



ويقدم هاتف هواوي P40 كاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن عدسة واسعة للغاية 17 مم، وعدسة عادية 23 مم، وعدسة 3x (80 مم)، بدقة عدسة أساسية 50 ميجابيكسل.



ويحتوي هاتف (هواوي بي40 برو) بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط، أما استطاعة الشحن السلكي فهي تبلغ 40 واط. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وسيتوفر بعدة ألوان، منها: الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.





وفيما يتعلق بأسعار هواتف سلسلة P40 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق، أعلنت هواوي أن سعر هاتف هواوي Huawei P40 هو 799 يورو (حوالي 14 ألف جنيها مصريا)، وأن سعر هاتف Huawei P40 Pro هو 999 يورو (حوالي 17,500 جنيها مصريا)، وسوف يبدأ شحنه في 7 أبريل القادم، وأن سعر هاتفها Huawei P40 Pro Plus هو 1,399 يورو (حوالي 24 ألف جنيها مصريا)، وسيبدأ شحنه في يونيو القادم.



وبشكل رسمي كشفت هواوي عن مساعدها الصوتي الذكي "سيليا" Celia، الذي يستهدف السوق العالمي خارج الصين، وذلك في حدثها الذي نظمته اليوم بهدف الكشف عن منتجاتها الجديدة، وتم بثه عبر الإنترنت.



ولا يعد المساعد الصوتي الذكي “سيليا” Celia هو التجربة الأولى لهواوي في هذه التقنية، فلدى هواوي مساعد ذكي داخل الصين، يحمل اسم Xiaoyi، وهو منافس قوي داخل الصين لمساعد أمازون الذكي “ألكسا” Alexa ومساعد أبل الذكي “سيري” Siri ومساعد جوجل الذكي.



وتعتزم هواوي إصدار مساعدها الصوتي الذكي “سيليا” Celia على سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، التي كشفت عنها أيضا اليوم، وباقي أجهزتها التي ستصدر في المستقبل.



وقالت هواوي إن مساعدها الشخصي الذكي سيكون متاحا بصفة مبدئية في المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وشيلي والمكسيك وكولومبيا، وسوف يتاح بـ3 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، كما أكدت أن مساعدها الذكي سوف يتاح في المزيد من بلدان العالم وبمزيد من اللغات فيما بعد.

وكشفت هواوي عن ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch GT2e، والتي تمتاز بتقديم مواصفات موجهة خصيصًا للرياضيين، وتأتي بطراز 46 ميليمترًا مزودة بشاشة AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل، وبسعر 200 يورو

وقامت هواوي بطرح خيار لوني جديد من ساعة (هواوي ووتش جي تي2) بقياس 42 ميليمترًا، وهو اللون الذهبي، وسيتوفر هذا الخيار بسعر 230 يورو.

