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مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

تحرير:التحرير ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء_أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء_أرشيفية
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
كما قام بجولة تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بتطبيق قرارات الغلق وذلك خلال المدة المقررة. وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي خلال حواره مع ضباط وأفراد الأكمنة، على ما يقوم به رجال الشرطة من تطبيق قرارات الحكومة بكل حسم، وعدم التراخي في أداء المهام المنوطة بهم بكل إخلاص واجتهاد. وأشاد
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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
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أسيوط بعد الحظر.. شوارع خالية والمواطنون يلزمون منازلهم

مدينة أسيوط سكانها كثيرون تعج بالحياة والزحام طوال الوقت، بها أكبر جامعة في الصعيد، ذات الـ100 ألف طالب، كما تعد العاصمة الاقتصادية للصعيد، إذ شهدت المدينة هدوءًا تاما منذ بدء حظر التجوال، وحرص الطلاب، والمواطنون، والموظفون، وأصحاب المحلات، وعمال المطاعم، على البقاء في منازلهم منذ بدء حظر التجوال.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تنفي توقف حركة المواصلات يومي الجمعة والسبت

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، بيانًا وضح فيه حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت. وقال المركز: إنه قام بالتواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.
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إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
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مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح 16 حقيقة وشائعة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضحت الحكومة في تقرير تقصي الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، 8 حقائق، فيما 8 شائعات، وجاءت الحقائق التي أوضحتها الحكومة، كالتالي: البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي يشكر أجهزة الدولة: مررنا بأصعب أسبوع

عقدت الحكومة اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في مستهل الاجتماع أن الأسبوع المنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التحديات بدأت بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

إغلاق الأندية ومراكز الشباب 11 ساعة حتى نهاية الشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري.
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