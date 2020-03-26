من أكتوبر لمدفن الموسكي.. الأمن يجابه غش «المطهرات»

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٥ م

مطهرات - أرشيفية

لم تقتصر الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي وحظر التحرك بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لتشمل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

داهمت قوة من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة فناء مدفن اتخذه صاحب محل منظفات بدائرة قسم شرطة الموسكي مقرًا لتصنيع مواد كيميائية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، وأمكن ضبطه وبحوزته 9 آلاف لتر مواد كيميائية، 70 كجم بودرة خام. تحريات إدارة البحث

داهمت قوة من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة فناء مدفن اتخذه صاحب محل منظفات بدائرة قسم شرطة الموسكي مقرًا لتصنيع مواد كيميائية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، وأمكن ضبطه وبحوزته 9 آلاف لتر مواد كيميائية، 70 كجم بودرة خام.



تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة أكدت ضلوع مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية بأكتوبر بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) باستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات.



وألقت القوات القبض على المدير المسئول، وضبط ( 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية) منتج نهائى ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.



