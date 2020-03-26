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تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م
تامر حسني
تامر حسني
يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».
وتابع: «تعامل إن كل من حولك مريض وأنت تحمي نفسك منهم، أو كأنك إنت المرض وحريص أن لا تُعدي أحدًا منهم.. معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم.. والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعه وهنعدي بعون الله». كان الفنان تامر حسني قد قرر إلغاء كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل، طبقا لقرار رئيس الوزراء
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عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى فيها حاجة حلوة بحضور الوزراء ونجوم الفن (39)

حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.
أحمد سعد

«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
أحمد سعد

قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.
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أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
محمد -هنيدى

«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

كعادته يشارك الفنان محمد هنيدي، حدث جمهوره الأحداث، لكنه يعلق عليها بطريقته الخاصة التي لا تخلو من الكوميديا، إذ سخر هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى «هانتا»، في الوقت الذي يشهده العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، ونشر «هنيدي» صورة من مشهد يجمعه بالفنان سامي سرحان، من فيلم «فول الصين العظيم»، الذي كان يقنعه فيه بأن «الصين حلوة»، ليعلق هنيدي: «الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب».
ريهام-حجاج-مسلسل-كارمن

لمواجهة كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج في حملة «تحدي الخير» وتبرعت بمبلغ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا. وقالت «حجاح» في فيديو على صفحتها إنستجرام: «محدش كان يتخيل أبدًا اللي بيحصل في العالم كله، إحنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللي بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللي إلتزم وعدى الأزمة زي دولة الصين، ودي كانت تجربة ناجحة جدًا، ومنها استهتر زي إيطاليا وأنا زعلانة جدًا على اللي بيحصل فيها لأنها تعتبر بلدي».
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بسبب كورونا.. تامر حسني يلغي حفلاته بعد قرار «الوزراء»

ألغى الفنان تامر حسني كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وكتب "حسني" على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".
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