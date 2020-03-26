تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م

تامر حسني

يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».

وتابع: «تعامل إن كل من حولك مريض وأنت تحمي نفسك منهم، أو كأنك إنت المرض وحريص أن لا تُعدي أحدًا منهم.. معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم.. والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعه وهنعدي بعون الله». كان الفنان تامر حسني قد قرر إلغاء كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل، طبقا لقرار رئيس الوزراء