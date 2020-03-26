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اورنچ تتبرع للأسر المتضررة من كورونا بـ5 مليون جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
المهندس ياسر شاكر
المهندس ياسر شاكر
في إطار التعاون بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياته ودعم المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لمساهمتها بملبغ 5 مليون جنيه لدعم آلاف الأسر المتضررة مادياً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية. كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة اورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية وإعلانية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستطلق عدد من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية لدعم الاسر المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة الازمة وثمنت الوزيرة على مبادرة شركة اورنچ ودعت كافة شركات القطاع الخاص لسلك ذات النهج في دعم الأسر المتضررة.وقد صرح المهندس
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اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامات التلاعب بالأسعار

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه201.
مصطفى-مدبولي

بسبب كورونا.. الحكومة تخفض توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.1%

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
البورصة

البورصة تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.5%

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.5% ليغلق عند مستوى 9913 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 205 مليون ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22 الف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 539.915 مليار جنيه، فاقدًا 600 مليون جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل توجه المستثمرين المصريين للشراء.
موظفين-بنك

25 مليار جنيها حصيلة بنكي مصر والأهلي من شهادات الـ15%

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت 17.3 مليار جنيه في البنك الأهلي خلال أول أربعة أيام. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 85 الف عميل. بينما أوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة العائد 15% بلغت 7.6 مليار جنيه بعد مرور أربعة أيام من طرحها . وأشار إلي أن إجمالي العملاء بلغ 25 ألف عميل أغلبهم قرروا الشراء عبر الإنترنت.
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NTRA Report

هكذا تصدرت أورانج تقارير جودة خدمات المحمول 7 أشهر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام التقرير السابع الخاص بتقييم جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول للعملاء، وعلى مدار التقارير السبعة يسعى الجهاز القومي لتنيظم الاتصالات لإثبات أماكن قصور وتفوق شركات المحمول بشكل موثق، وذلك بعدما استعان بخبرات ألمانية في هذا المجال للتأكيد على حيادية التقارير، لكن هذا لم يكن كافيًا لبعض الشركات، إلا أن شركة اورانج مصر تشيد بشكل كبير جدًا بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدة أنه سبب رئيسي في التحسن الملحوظ للخدمات المقدمة للجمهور على مدار الشهور الأخيرة.
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