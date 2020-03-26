اورنچ تتبرع للأسر المتضررة من كورونا بـ5 مليون جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

المهندس ياسر شاكر

في إطار التعاون بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياته ودعم المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لمساهمتها بملبغ 5 مليون جنيه لدعم آلاف الأسر المتضررة مادياً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية. كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة اورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية وإعلانية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستطلق عدد من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية لدعم الاسر المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة الازمة وثمنت الوزيرة على مبادرة شركة اورنچ ودعت كافة شركات القطاع الخاص لسلك ذات النهج في دعم الأسر المتضررة.وقد صرح المهندس