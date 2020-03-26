الخطر داخل 150 مترا.. حلم مشبوه زج بفني خلف القضبان

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

ضبط متهم - تعبيرية

مخزن بالطابق الأرض لعقار سكني بـ«طريق 11» في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اتخذه فني بشركة السكر مصنعا لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر معرضا حياة المواطنين للخطر بحثا عن جني المال، إلا أن «كلبش» الشرطة كتب نهايته. لم يكتف «صبري.ح»"، 38 سنة، بإنتاج كمامات مغشوشة بل عمد إلى طرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليسقط بعد مرور أسبوعين على بدء نشاطه الآثم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت قوة المصنع المُشار إليه بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أسفرت عن ضبط مالكه. وبتفتيش المصنع عُثر على 150 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي