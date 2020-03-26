محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين بمحافظات أخرى من الحضور

تحرير:محمد مصباح ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م

محافظ الإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل، تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على جميع العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات والمصالح والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة، وتوابعها اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.